تصعيد إيطالي أوروبي بشأن أزمة المهاجرين

المصدر: روما، بروكسل- رويترز

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس، أنها ستقطع التمويل للاتحاد الأوروبي إذا لم تستقبل دول أخرى المهاجرين العالقين في سفينة إنقاذ رست في ميناء إيطالي، مما دفع بروكسل للرد بالقول إن «التهديدات» غير مقبولة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في بروكسل أمس، وتوصلوا لاتفاق لتقاسم المهاجرين وعددهم 150 أغلبهم من إريتريا على متن السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي والراسية في ميناء كتانيا منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضاف كونتي: إن إيطاليا ستتصرف وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي تنكر لمبادئ التضامن والمسؤولية.