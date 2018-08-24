إعصار «سيمارون» يضرب غرب اليابان والبحث عن 3 مفقودين

المصدر: Ⅶطوكيو - د ب أ

فُقد ثلاثة أشخاص على الأقل مع وصول إعصار «سيمارون» إلى غرب اليابان، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبّب في إعاقة مئات الرحلات الجوية. ووفق ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية فإن الإعصار، وهو رقم 20 هذا الموسم، وصل إلى اليابسة حول الجزء الجنوبي من محافظة توكوشيما. كما أفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» بأن الإعصار تسبّب في إلغاء أكثر من 350 رحلة، فضلاً عن الكثير من خدمات القطارات وعبارات نقل الركاب، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وقوع انهيارات طينية وهطول أمطار غزيرة ومن أمواج عالية. وقالت الهيئة إن الإعصار قد يُسفر عن موجات يصل ارتفاعها إلى 11 متراً في شيكوكو ومنطقة كينكي.

وتقوم السلطات المحلية في مدينة شيزوكا (وسط البلاد) بالبحث عن ثلاثة مفقودين من طلاب الجامعة، حيث صدر تحذير من ارتفاع الأمواج. وذكرت «كيودو» أنه يُخشى من أن تكون الأمواج العالية قد جرفت المفقودين الثلاثة.

وحذر رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع حكومي، أمس، من سقوط الأمطار بمعدلات قياسية، وهو ما سيكون بسبب إعصاري سيمارون وسوليك. ومن المقرر أن يصل إعصار سوليك إلى شبه الجزيرة الكورية خلال ساعات، بعد أن يمر بالقرب من الجزر الجنوبية لليابان. وقالت الهيئة إنه يتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في شيكوكو ومنطقة كينكي، وما يصل إلى 400 ملليمتر في منطقة توكاي بحلول مساء اليوم الجمعة. في الأثناء، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة قد سجلت، أمس، أكثر من 40 درجة مئوية في ثلاث مدن في إقليم نيغاتا على ساحل بحر اليابان.