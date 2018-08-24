الانتخابات الأوروبية المقبلة الأهم منذ 1979

المصدر: باريس - أ ف ب

اعتبر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيتشي، أمس، أن الانتخابات الأوروبية المقبلة التي ستجرى في مايو هي الأهم على الأرجح منذ بدء تنظيم هذا الاقتراع في 1979.

وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية متحدثاً لإذاعة «فرانس إنفو»، أن هذه الانتخابات هي الأهم على الأرجح منذ انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام، أي منذ عام 1979. وأكد الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق أن الانتخاب سيكون مواجهة مباشرة بين المؤيدين لأوروبا والشعبويين.

وقال موسكوفيسي: «هذه الانتخابات تنطوي أولاً على رهان وجودي هو في جوهره نتوقف أو نستمر، أي هل ما زلنا أوروبيين؟، سيكون السؤال: هل نواصل هذه المغامرة الأوروبية من خلال مهاجمة النزعة القومية أو هل نستسلم للقومية؟».