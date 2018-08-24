مطالب أممية بتعزيز دعم جهود حفظ السلام

المصدر: نيويورك - وام

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مسودة إعلان الالتزامات المشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى الدول الأعضاء بالمنظمة للنظر في اعتماده. يُذكر أن الإعلان هو جزء من مبادرة الأمين العام المعروفة باسم العمل من أجل حفظ السلام، التي تهدف إلى تجديد الدعم السياسي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث يحدد الإعلان التعهدات الحيوية لنجاح تلك العمليات مثل تعزيز أثرها السياسي والحماية التي توفرها. وقال ستيفان دو جاريك، الناطق باسم الأمين العام، إن باكستان هي الدولة الأولى التي توقّع الإعلان في يوم صدوره نفسه، تلتها المملكة المتحدة أثناء اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية البريطاني، كما أكدت أوكرانيا، أمس، أنها ستعتمد الإعلان.