مقتل 4 جنود في تجدد الصراع شرقي أوكرانيا

المصدر: كييف - د.ب.أ

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس، إن أربعة جنود أوكرانيين لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات مع قوات روسية شرقي البلاد. وقال ديميترو هاتسولايك، الناطق باسم وزارة الدفاع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية: «عانت أوكرانيا خسائر لا يمكن إصلاحها». وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب النزاع، إن هذا كان أكثر مواسم الصيف هدوءاً منذ بداية الصراع قبل أربع سنوات.

وقال مارتن ساجديك، مبعوث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان: «لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف المدنيين منذ أغسطس».

وتراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقف إطلاق النار الذي طال أمده فيما بدأت السنة الدراسية. واندلع الصراع في منطقتين على الحدود مع روسيا رداً على إطاحة أوكرانيا رئيسها الموالي لروسيا.