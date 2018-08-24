اعتقال 800 متهم بالعنف في إثيوبيا

المصدر: Ⅶأديس أبابا - د.ب.أ

قال مسؤولون إن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 800 شخص متهمين بالتسبب في أعمال عنف جديدة. وذكرت بييسا كوما، الناطقة باسم منطقة أوروميا المضطربة، إن نحو 500 شخص اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي في المنطقة للاشتباه بارتكابهم جرائم قتل والاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني وإحراق مزارع البن وإقامة متاريس. وقال مسؤولون إقليميون إن ما يقرب من 300 شخص احتجزوا في ما يسمى بالمنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية للتحريض على العنف. وتأتي الاضطرابات الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه الزعيم الجديد لإثيوبيا أبيي أحمد إجراء إصلاحات، وكذلك إطلاق سراح سجناء سياسيين، وإصلاح العلاقات مع إريتريا المجاورة، وتوسيع نطاق الحريات.