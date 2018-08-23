وكان القارب على بعد حوالى 68 ميلا بحريا (نحو 125 كلم) جنوب مالطا، عندما رصدته البحرية المالطية، وكانت المياه قد بدأت بالتسرب داخله.

ونقل الناجون مع الجثتين إلى العاصمة فاليتا، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما ردت الحكومة في بيانها على اتهامات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لها، بأنها لم تف بوعدها باستقبال 50 من نحو 450 مهاجرا أنزلوا في إيطاليا قبل خمسة أسابيع.

وقال البيان: "أجرت السلطات المالطية اتصالا مع السلطات الإيطالية لتنفيذ الالتزام الذي قطعته بأسرع وقت ممكن. وللأسف فإن السلطات الإيطالية لم تعرض على مالطا أي إجراء ملموس لاتباعه" لاستقبال الخمسين مهاجرا.

وأضاف: "من جهة ثانية فإن الحكومة تسجل، مع الأسف، أن إيطاليا لم تقم بعد بما يتوجب عليها بشأن آلية التوزيع التي وضعت بمبادرة من مالطا، لدى إنزال المهاجرين في مالطا الذين كانوا على متن السفينة لايفلاين في السابع والعشرين من يونيو".

وكان قد سمح للسفينة "لايفلاين" التي تحمل نفس اسم المنظمة غير الحكومية الألمانية المسؤولة عنها، بإنزال أكثر من 200 مهاجر كانوا على متنها في مرفأ فاليتا، بعد تعهد العديد من الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا، باستقبال قسم منهم.