شعبية لولا في ارتفاع رغم سجنه

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

أكد استطلاع جديد للرأي، أمس، تنامي شعبية رئيس البرازيل السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمام منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر على الرغم من سجنه منذ أبريل.

ويقضي لولا اليساري حكما بالسجن مدته 12 سنة بعد إدانته بالفساد وبتبيض أموال، كما ينتظر قرار القضاء بشأن أهليته للترشح في منتصف سبتمبر.

لكنه حصل على 39% من نوايا التصويت مقابل 30% في يونيو في الاستطلاع الذي نشره أمس، معهد داتافولها وشمل 8433 شخصاً.

ويتقدم بذلك كثيراً على منافسه الأقرب النائب اليميني المتطرف خايير بولسونارو الذي حصل على 19% مقابل 17% في يونيو.

ولم يحصل أي من المرشحين الأحد عشر على أكثر من 10% وفق نوايا التصويت للجولة الأولى في 7 أكتوبر. وفي الدورة الثانية في 28 أكتوبر، توقع الاستطلاع فوز لولا بأغلبية 52%.