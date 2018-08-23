ماكرون يعتزم تشكيل تحالف مناوئ للتيارات القومية في أوروبا

المصدر: باريس - د.ب.أ

صرح بنيامين جريفو، الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم تشكيل تحالف للقوى التقدمية لمواجهة التيارات القومية، وذلك في ظل تنامي هذه التيارات في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف جريفو، أن «الناس ينتظرون أفعالاً»، مشيراً إلى أن ماكرون كان قد توصل في منتصف الشهر الجاري، مع رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، إلى حل لمشكلة سفينة إنقاذ المهاجرين (اكواريوس) التي كانت تقل 141 لاجئاً.

وتابع جريفو، أن ماكرون أمضى وقتاً في أغسطس في متابعة هذا الأمر، وقال إن حل قضية اللاجئين مرهون بالتعاون وتقاسم القيم المشتركة، وتعبئة زعماء الدول الأوروبية، «وهذا هو تحالف التقدميين»، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة إلى شركاء لهذا الغرض، وأضاف أن بلداً بمفرده لا يمكنه أن يشكل تحالفاً.