انخفاض قياسي في منسوب «الدانوب» يعرقل الملاحة

المصدر: بودابست - رويترز

انخفض منسوب المياه في نهر الدانوب إلى مستويات قياسية في ثلاثة أجزاء من النهر في المجر أمس، بسبب حالة جفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ما أعاق حركة السفن السياحية وألحق خسائر بشركات شحن البضائع.

وقالت الهيئة الوطنية للمياه في بيان، إن منسوب الدانوب في بودابست انخفض إلى 0.61 متر، وهو ما يزيد قليلاً على انخفاض قياسي مسجل في 2003 بلغ 0.51. وتدفق سياح وسكان إلى أسفل أعمدة جسر مارجريت التاريخي لالتقاط صور مشهد فريد للعاصمة، حيث يقع البرلمان في مواجهة القلعة الملكية على ضفتي النهر، لكن القائمين على عمليات شحن البضائع في النهر ينتظرون بفارغ الصبر هطول المطر، ويأملون أن يساعد ذلك في رفع منسوب المياه في المجر. وتتوقع هيئات الأرصاد سقوط الأمطار في النمسا وألمانيا في الأيام المقبلة.