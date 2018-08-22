ألمانيا تعلن ارتفاع توظيف اللاجئين

المصدر: Ⅶ برلين - وكالات

أعلنت وكالة العمل الألمانية أن مساعي دمج اللاجئين في سوق العمل بالبلاد تسير بطريقة جيدة، إذ حصل 300 ألف لاجئ من 8 دول على عمل حتى ربيع العام الجاري.

وقال مدير الوكالة الفيدرالية للعمل، ديتليف شيله، لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن الإحصائيات «أفضل قليلاً من المتوقع».

فبحلول مايو كان أكثر من 300 ألف لاجئ من سوريا وأفغانستان وإريتريا والعراق وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال قد حصلوا على وظائف، أكثر بـ103 آلاف وظيفة عن العام الماضي.

وسجل أكثر من 187 ألف لاجئ كعاطلين الشهر الماضي وهو عدد ظل ثابتاً نسبياً لشهور. ولا يزال تعلم اللاجئين الألمانية من المتطلبات الأساسية.

وشهدت ألمانيا قدوم أكثر من مليون لاجئ ومهاجر ما بين عامي 2015 و2016، إلا أن عدد الواصلين الجدد تراجع بحدة في الأعوام الأخيرة.