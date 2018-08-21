الطاقة الذرية: لامؤشرات على وقف كوريا الشمالية لبرنامجها النووي

المصدر: د ب ا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تطوير الأسلحة النووية المستمر في كوريا الشمالية يمثل مصدر " قلق كبير"، مشيرة إلى أنه لا توجد دلالات على أن بيونج يانج قلصت برنامجها النووي.

وكتب مدير الوكالة يوكيا أمانو في التقرير" استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير برنامجها النووي والبيانات المتعلقة بهذه العملية التي تصدرها مصدر قلق بالغ".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد وافق على العمل نحو إخلاء شبه جزيرة الكورية من الأسلحة النووية، عندما التقى بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في شهر أبريل والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو.

ومع ذلك ، فإن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر في فيينا يحتوي على قائمة مفصلة بالأنشطة الجارية في مختلف المنشآت النووية، بما في ذلك محطة يونجبيون للطاقة التي يُعتقد أنها تنتج البلوتونيوم للتفجيرات التجريبية النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وخلص التقرير إلى استمرار بناء محطة إعادة معالجة إضافية محتملة يمكنها استخلاص البلوتونيوم من وقود المفاعل المستنفد .

وأكد أمانو أن وكالته تقف على أهبة الاستعداد للعودة إلى الشمال.

يشار إلى أن مراقبي الوكالة لا يسمح لهم بالدخول لكوريا الشمالية، ولكنهم يراقبونها عبر الأقمار الاصطناعية والمعلومات المتاحة الأخرى.