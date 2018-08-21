الرئيس الفلبيني يظهر في "فيسبوك لايف" لنفي شائعات مرضه

المصدر: د ب أ

ظهر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في "مباشر" عبر موقع "فيسبوك" وهو يتناول العشاء مع مرافقة له، وذلك من أجل نفي شائعات تحدثت عن أنه في حالة صحية حرجة ودخل في غيبوبة.

وقام كريستوفر جو المستشار الخاص للرئيس بتصوير الفيديو ليلة الإثنين.

وكان جو وعدد من كبار مساعدي دوتيرتي قد نفوا صحة منشور لخوسيه ماريا سيسون زعيم المتمردين الشيوعيين كتب فيه أن دوتيرتي في غيبوبة منذ أمس الأول الأحد إلا أن الرئيس /73 عاما/ قال في المباشر إنه يتمتع بالصحة وحتى يتناول العشاء مع "سيدة جميلة".

وقال في الفيديو :"أنت هو الشخص الذي في غيبوبة. أنت هو الشخص المريض".

ويعيش سيسون في هولندا في منفى اختياري منذ عام 1987 .

وزعم دوتيرتي أن هولندا تشكو من أن سيسون يدخل ويخرج من المستشفى دون أن يسدد فواتيره.

ويشار إلى أن الشائعات حول صحة دوتيرتي تلاحقه منذ أصبح رئيسا عام 2016. وتردد أنه تم نقله للمستشفى الشهر الماضي عقب أن تقيأ دما خلال زيارته لماليزيا.

وقد رفض دوتيرتي أي دعوات لإصدار نشرة طبية بصورة منتظمة حول صحته.