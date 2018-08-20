الشرطة الإسبانية تقتل رجلاً هاجم أحد مراكزها

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الإسبانية أن رجلاً مسلحاً بسكين قُتل أثناء مهاجمته مركزاً للشرطة قرب مدينة برشلونة في شمال شرق البلاد الاثنين.

وأفادت شرطة منطقة كاتالونيا في تغريدة على "تويتر" أن "رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيلا لمهاجمة عناصر الشرطة وتم إطلاق النار على المهاجم".

ورفض ناطق باسم الشرطة التعليق على ما ذكرته وسائل إعلام من أن المهاجم جزائري وهتف "الله أكبر" خلال الهجوم.

ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كاتالونيا.

وقتل 16 شخصا في أغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع راس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداءآخر استهدف منتج كامبريلس القريب.

