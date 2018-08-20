إطلاق رصاص على السفارة الأميركية في أنقرة

المصدر: رويترز

قالت الشرطة التركية ومحطة (سي.إن.إن ترك) إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة على السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين فأصابت نافذة في موقع أمني دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا.

وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أميركي في تركيا.

وقال رجل شرطة لرويترز في الموقع إن الحادث وقع في نحو الساعة الخامسة صباحا(0200 بتوقيت جرينتش) وإنه لم يسفر عن إصابة أحد. ومن المقرر إغلاق السفارة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى .

وقالت (سي.إن.إن ترك) إن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم. وأضافت أنه سُمعت أصوات إطلاق أربع أو خمس رصاصات.