إدارة ترامب تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الصين بالتدخل في الانتخابات الأميركية، في وقت يصعد الرئيس الأميركي انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية في 2016 مع روسيا. وكتب ترامب على تويتر «جميع هؤلاء الأغبياء الذين يركزون على روسيا ينبغي عليهم أن يبدؤوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين».

لكن هذه التغريدة مرت مرور الكرام وسط سلسلة تغريدات ندد فيها ترامب بـ«الرقابة» التي تمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن شبكة «ايه بي سي» سألت مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون عن الموضوع، أمس، فأجاب «يمكنني بالتأكيد أن أقول لكم انه تهديد كافٍ لأمن الولايات المتحدة القومي، تدخل الصين وتدخل إيران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه».

وأضاف «إنها في الواقع خمس دول». لكن بولتون لم يدلِ برد واضح حين طلب منه الخوض في تفاصيل تدخل تلك الدول وخصوصاً الصين في الانتخابات الأميركية.

وقال «لا استطيع الخوض في تفاصيل ما رأيته أو لا. ولكن يمكنني القول إنه بالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية في 2018، فإن هذه الدول الأربع تثير قلقنا أكثر من سواها».