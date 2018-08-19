ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 357 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة أسوأ فيضانات تضرب ولاية كيرالا الهندية منذ قرن إلى 357 قتيلا، وفق ما أفادت السلطات الأحد في وقت بلغت قيمة الخسائر في البنى التحتية حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وتتعرض الولاية الجاذبة للسياح إلى أمطار وسيول موسمية منذ نهاية مايو، ما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.

وأفاد بيان صادر عن مسؤول الإعلام في الولاية أنه "منذ 29 مايو عندما بدأت الأمطار الموسمية في كيرالا، لقي 357 شخصا حتفهم"، 33 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين.

وتعرضت طرقات و134 جسرا إلى دمار حيث عزلت مناطق نائية في المرتفعات التي كانت الأكثر تأثرا في الولاية.

وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الإنقاذ.

وأفاد بيان مسؤول الإعلام أنه "وفق التقديرات الأولية، بلغت خسائر كيرالا نتيجة الفيضانات 19512 كرور روبية (2,9 مليار دولار). لا يمكن تقدير قيمة الخسائر الفعلية إلا بعد انحسار المياه".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي قام بجولة جوية قصيرة لتفقد الولاية السبت، منحها 75 مليون دولار فورا لمساعدتها على مواجهة الكارثة.