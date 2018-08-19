«الشيوخ الأميركي» يطلب تفسيراً عن تسمم بالرصاص

المصدر: واشنطن - رويترز

حضّ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الجيش على تقديم تفاصيل بشأن الخطوات التي يتخذها لحماية الأطفال من التسمم بالرصاص، مشيرين لتحقيق أجرته وكالة «رويترز» بشأن المخاطر في القواعد العسكرية، وكتبوا في خطابهم للجيش «نكتب لكم اليوم بسبب قلقنا بشأن تقارير في الآونة الأخيرة تحدثت عن تسمم بالرصاص في عدد من المنشآت العسكرية. صحة وسلامة جنودنا وعائلاتهم لها الأهمية القصوى».

وكتب الخطاب اثنان من أعضاء المجلس الديمقراطيين، واثنان من الجمهوريين، وجاء بعد يوم من تقرير نشرته «رويترز» أشار إلى أن أكثر من ألف طفل خضعوا للفحص في عيادات الجيش، تحتوي أجسادهم على مستويات مرتفعة من الرصاص خلال الفترة بين عامي 2011 و2016.