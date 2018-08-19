مسؤول جنوب سوداني لـ «البيان»: انتهينا من التفاوض وتوافقنا على القضايا العالقة

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلن مسؤول حكومي رفيع بدولة جنوب السودان عن انتهاء آخر جولات المفاوضات التي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم منذ يوليو الماضي، وأكد أن أطراف النزاع بدولته توصلوا لتفاهمات بشأن جميع القضايا العالقة، ولم يتبق سوى التوقيع النهائي المقرر أن يتم بمقر منظمة «إيغاد» عقب عيد الأضحى.

وقال وزير الإعلام عضو وفد التفاوض الحكومي مايكل مكوي، في تصريح خاص لـ «البيان»، إن الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات انتهت بتوافق جميع الأطراف على النقاط الخلافية العالقة، وقال إن الأطراف رفعت نقاط الاتفاق للوساطة السودانية بغرض صياغتها وتضمينها في الاتفاق النهائي الشامل.

وأكد أن لجاناً مشتركة بين الفرقاء أكملت الجمعة مراجعة فصول جميع الاتفاقية بعد إجراء تعديلات على الفصلين الأول والثالث، وأشار إلى أن الأطراف توصلت إلى توافق حول سلطات وصلاحيات الرئيس ونوابه، حيث تم الاتفاق على إحالة سلطات «إعلان الحرب، وإعلان الطوارئ، ورفعها، والإشراف على تنفيذ القوانين والتشريعات» إلى مؤسسة الرئاسة مجتمعة، المتمثلة في الرئيس ونوابه الخمسة.واشنطن - رويترز