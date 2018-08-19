الصين تشكو أميركا بسبب تقرير لـ «البنتاغون»

المصدر: بكين - وكالات

قدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قال إنه من المرجح أن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها. واعتبرت الصين أن التقرير لا يزيد عن «مجرد تكهنات».

وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بسبب التجارة، وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان الليلة قبل الماضية إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية، وضخم «ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني».

وأضافت أن «الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا، وقدم احتجاجات قوية للجانب الأميركي». وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية، وتسهم بشكل دائم في السلام العالمي، وحامية للنظام العالمي.