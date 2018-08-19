المصدر: عواصم- وكالات

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد سبعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في غارات ضد مواقع جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.

وقالت هيئة الأركان التركية: إن قواتها الجوية شنت غارات ضد مسلحي «بي كيه كيه» في ريف منطقة «يوكسك أوفا» بولاية «هكاري»، ومناطق «هاكورك» و«الزاب» و«غارا» شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارات أسفرت عن تحييد سبعة إرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على القوات التركية.

وتستخدم هيئة الأركان التركية كلمة «تحييد» للإشارة إلى العناصر الذين تقتلهم أو تصيبهم أو تأسرهم. ويأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا، مستهدفة المدنيين وعناصر والجيش.