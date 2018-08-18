الرئيس الأميركي يتهم المحقق مولر بتضارب المصالح

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنّ من المرجح أن يجرد بروس أور المسؤول في وزارة العدل من تصريحه الأمني، مشيراً إلى أنّ المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، يواجه تضارباً في المصالح يمكن أن يقوض مصداقية التحقيق. و

قال ترامب: «السيد مولر أيضاً لديه الكثير من التضارب في المصالح، هو نفسه بشكل مباشر». إلى ذلك، أكّد ترامب، أنّه سيلغي عرضاً عسكرياً كان مقرراً في نوفمبر المقبل، وسيزور بدلاً من ذلك باريس يوم 11 نوفمبر للاحتفال بيوم المحاربين القدامى. وقالت وزارة الدفاع «البنتاغون»، إنّها أجلت العرض إلى العام المقبل على الأقل.

وطلب الرئيس إقامة عرض عسكري لتكريم المحاربين القدامى في الجيش الأميركي، والاحتفال بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، بعدما أعجب بالعرض العسكري الذي حضره في فرنسا في العام الماضي بمناسبة يوم الباستيل.

وقال مسؤول أميركي، إنه قد يتكلف أكثر من 90 مليون دولار أي نحو ثلاثة أمثال ما قدره البيت الأبيض من قبل. وهاجم منتقدون التكلفة المتوقعة للعرض العسكري الذي يأتي في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة منخرطة في نزاعات خارجية.