بيونغيانغ: الولايات المتحدة تعتمد «أسلوب العصابات»

المصدر: عواصم - وكالات

دان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ما أسماها القوات المعادية التي تتبع «أسلوب العصابات» في فرض عقوبات، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية. وشنّ كيم جونغ، أثناء زيارته موقع بناء في منطقة وونسان- كالما الحدودية، هجوماً ضارياً على «القوات المعادية» التي اتهمها بأنها تسعى لخنق الشعب الكوري عبر عقوبات دنيئة وحصار.

على صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، على شركة روسية ومديرها فيما يتعلق بكوريا الشمالية، ربما تقوّض عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ واشنطن لا تدرك كيف أن فرض الحد الأقصى من الضغط على بيونغيانغ أمر محفوف بالمخاطر، مضيفة: «أساليب الولايات المتحدة الهدامة التي تتبعها خارج إطار عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات المتعلقة بكوريا الشمالية، لن تسفر إلا عن تقويض التقدم الذي تحقق مؤخراً نحو التوصل إلى تسوية».

في الأثناء، كشفت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أمس، عن أنّ المشاورات بين الكوريتين تجري حالياً بشأن موعد القمة الثالثة، بين الرئيس مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وصرّحت نائبة الناطق باسم الوزارة لي يو- جين في مؤتمر صحافي، أمس، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، انه ليست لديها معلومات حول التقدم في التشاور.