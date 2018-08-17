البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيساً للوزراء

المصدر: (رويترز)

انتخب أعضاء مجلس النواب الباكستاني لاعب الكريكيت السابق عمران خان رئيسا جديدا للوزراء اليوم الجمعة مما يمهد الطريق له لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال أسد قيصر رئيس مجلس النواب إن خان حصل على 176 صوتا في المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 342.

وحصل شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف ومنافس خان على 96 صوتا.

وفاز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان في الانتخابات التي أجريت يوم 25 يوليو تموز لكنه سيحتاج لدعم من المستقلين والأحزاب الأصغر لأنه لا يملك عددا كافيا من المقاعد في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية.