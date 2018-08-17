ترامب: تركيا أثبتت أنها ليست صديقاً

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بأنها لم تكن في يوم صديقاً جيداً للولايات المتحدة الأميركية، وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره صحافيون: «إن السلطات التركية أثبتت أنها ليست صديقاً جيداً للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنها تحتجز قساً مسيحياً مميزاً، وأنه رجل بريء.

وخلال الاجتماع ذاته، توعّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تركيا بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يجرِ الإفراج سريعاً عن القس الأميركي أندرو برانسون. ونسبت «فرانس برس» إلى منوتشين، خلال اجتماع، قوله: «فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعاً».

وفور نشر التلويح الأميركي بعقوبات جديدة، عاودت الليرة التركية الهبوط، ووصلت إلى 5.8561 مقابل الدولار، وكانت الليرة قد تحسّنت نسبياً خلال اليومين الماضيين بفعل تدخلات البنك المركزي التركي.