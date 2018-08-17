عقوبات أميركية على شركات صينية وروسية

المصدر: واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيئة روسية لخدمات الموانئ وشركتين صينيتين لمساعدتها سفناً كورية شمالية على انتهاك العقوبات الأميركية التي تهدف للضغط عليها لإنهاء برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن شركة «داليان صن مون ستار إنترناشونال لوغيستكس تريدنغ» ومقرها الصين ووحدة (إس آي إن إس إم إس) التابعة لها في سنغافورة حققتا مكاسب صافية تجاوزت مليار دولار سنوياً من تصدير الخمور والسجائر إلى كوريا الشمالية.

وفرضت الوزارة عقوبات كذلك على شركة بروفينت الروسية وعلى مديرها العام فاسيلي ألكسندروفيتش كولتشانوف لتقديمها خدمات موانئ في 6 حالات على الأقل لسفن ترفع علم كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن كولتشانوف كان ضالعاً بشكل شخصي في صفقات تتعلق بكوريا الشمالية وتعامل بشكل مباشر مع ممثلين لها في روسيا.