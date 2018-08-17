إلهان عمر على خطى كيث إليسون إلى «الكونغرس»

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

حققت إلهان عمر، الأميركية من أصل صومالي، انتصارا فريدا من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلانها مرشح رئيسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لولاية مينيسوتا، سعياً لأن تصبح أول لاجئة أفريقية مسلمة تحصل على مقعد في الكونغرس .

رحلة إلهان كانت مليئة بالمطبات الصعبة، فحينما كانت تبلغ ثمانية أعوام اندلعت الحرب الأهلية في بلادها، لتهرب وعائلتها لكينيا، حيث عاشوا في مخيم للاجئين لمدة 4 سنوات. وبعد لجوئهم للولايات المتحدة استقروا أولاً في ولاية فرجينيا، ثم انتقلوا إلى مينيابوليس، التي تضم أكبر جالية صومالية أميركية في البلاد.

تخرجت عمر من جامعة ولاية داكوتا الشمالية وبدأت مسيرتها السياسية في التوعية الصحية العامة لبرنامج الإرشاد في الجامعة. وخلال عام 2016 وفي عقدها الثالث أصبحت عمر أول امرأة صومالية أميركية تفوز بمقعد في ولاية مينيسوتا.

رسالة بسيطة

في حديث عفوي قبل التصويت، قالت السياسية البالغة من العمر 35 عاماً، وهي تضع حلقة أو قرطاً فضياً يزين أنفها: أنا من جيل الألفية ولدي مثل سائر الطلاب ديون دراسية، كما أنني مستأجرة.. بالمختصر أنا شخص غير مستعد أو لا يستطيع حتى الآن شراء منزل. لقد كانت رسالة تلك اللاجئة التي وفدت لأميركا بعمر 12 عاماً بسيطة ولكن مؤثرة.

وتشير حملتها أن عمر حققت زيادة بنسبة 37% في عدد الناخبين مقارنة بأعداد من انتخبوها قبل عامين بانتخابات مجلس النواب بولاية مينيسوتا.

بعد انتخاب إلهان مؤخراً أبدى الكثير من المهاجرين الأميركيين الصوماليين اهتمامهم، فقد مثلتهم على مستوى الدولة، علماً بأن عشرات الآلاف من الأميركيين الصوماليين صوتوا لصالح عمر في الانتخابات التمهيدية.

بناء ائتلاف

قال لاري جاكوبس أستاذ بجامعة مينيسوتا إن أصوات اللاجئين الصوماليين ليست سوى جزء من نجاح إلهان، خاصة وأن المجتمع الصومالي ليس كبيراً، فضلاً عن أن الأصوات قُسمت بين إلهان عمر ومرشح صومالي آخر. ولكن ما نجحت إلهان في فعله تمثل ببناء ائتلاف يضم الناخبين الليبراليين سياسياً، والأشخاص الذين يعتقدون أن الحزب الديمقراطي يحتاج لأن يصبح أكثر تنوعاً.

تأمل إلهان عمر باتباع مسار كيث إليسون، وهو أول مسلم أميركي ينتخب للكونغرس، كما أنها تتسلم منصب مساعد زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب في ولاية مينيسوتا، وسبق لها اتخاذ موقف بمعارضة فصل العائلات من قبل المسؤولين على الحدود الأميركية، ووجهت انتقاداتها لما يسمى بـ «حظر المسلمين» لإدارة الرئيس دونالد ترامب.