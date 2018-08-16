وفاة رئيس وزراء الهند فاجبايي

المصدر: وكالات

توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق آتال بيهاري فاجبايي اليوم الخميس في مستشفى بالعاصمة نيودلهي عن عمر ناهز 93 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان فاجبايي واحدا من أكثر الساسة شعبية في الهند، كما أنه زعيم مؤسس لحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم. وقد اعتزل السياسة عام 2005 .

وكان جرى نقل فاجبايي إلى "معهد عموم الهند للعلوم الطبية" في الحادي عشر من حزيران/يونيو حيث كان يعاني ألما في الكلى والصدر.

وقال المستشفى اليوم في بيان :"رغم كل الجهود التي بُذلت، فقدناه اليوم. نشارك الأمة حزنها العميق على هذه الخسارة العظيمة".

وكانت حالة فاجبايي أصبحت حرجة أمس، وتم وضعه على نظام دعم الحياة. وقام كبار المسؤولين في البلاد بزيارته، وبينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشغل فاجبايي منصب رئيس الوزراء في الهند ثلاث مرات، استمرت أولاها 13 يوما عام 1996، والثانية عدة أشهر بين عامي 1998 و1999، ثم ولاية كاملة من 1999 إلى 2004 .