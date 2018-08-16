فوز مسلمة في الانتخابات التمهيدية الأميركية

المصدر: Ⅶ واشنطن - أ.ف.ب

فازت أميركية صومالية في ولاية مينيسوتا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايتها، ما يفسح الطريق أمامها لدخول مجلس النواب كإحدى أوائل النساء المسلمات.

وأعلنت إلهان عمر، وهي مسلمة ترتدي الحجاب وعضو في مجلس نواب مينيسوتا، فوزها في الانتخابات التمهيدية في نتيجة أكدتها وسائل الإعلام الأميركية.

وورد في بيان على موقعها الإلكتروني، «تم إعلان فوز إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية في السباق لعضوية الكونغرس لتمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا».

وأضاف، «كأول لاجئة يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس (وثاني امرأة مسلمة بعد رشيدة طليب من ميشيغان)، ستحمل إلهان معها منظوراً فريداً وطاقة جديدة إلى العاصمة (واشنطن)».

وفازت طليب (42 عاماً)، وهي محامية، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي. ولم يتقدم أي مرشح آخر لمواجهتها، وبالتالي ضمنت دخولها إلى مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية في نوفمبر.

وقالت عمر في البيان: «كل شخص فينا يعد الإلهام الذي نحتاجه لمواصلة الكفاح من أجل ديمقراطية تقربنا من الوعد الأميركي بالازدهار للجميع والأمل بغد أفضل».