بوتين مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي في موعد قريب

المصدر: سيئول، موسكو - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «في موعد قريب».

وكان بوتين دعا كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي آن إلى المنتدى الاقتصادي للشرق الذي سيعقد من 11 إلى 13 من الشهر المقبل في فلاديفوستوك. وفي رسالة موجهة إلى كيم في اليوم الوطني الذي يحيي فيه الشمال ذكرى انتهاء الوجود الاستعماري الياباني في 1945، كرر الرئيس الروسي اقتراحه عقد قمة.

وقال بوتين في الرسالة التي نقلتها الوكالة نفسها «أؤكد أنني مستعد للقائكم في موعد قريب لمناقشة القضايا العاجلة المرتبطة بالعلاقات الثنائية والمسائل المهمة في المنطقة».

وأعلن بوتين أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة فلاديفوستوك في سبتمبر المقبل. وقال بوتين، خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانج جيتشي: «في بداية اللقاء، أود التأكيد أن علاقاتنا تتطور كما كنا نخطط، وكل شيء يمشي وفقاً للخطة الموضوعة، وذلك بفضل الموقف الفعّال لصديقنا الطيب الرئيس الصيني شي جين بينج»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع بوتين: «ننتظر زيارته في شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى فلاديفوستوك، ومن ثم سنشارك معاً في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي الشرقي».