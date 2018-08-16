تظاهرات لإطلاق معتقلين بنيكاراغوا

المصدر: ماناجوا - د.ب.أ

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع ماناجوا، عاصمة نيكاراغوا، أمس، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين اعتقلوا منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد في أبريل. وهتف المتظاهرون: «الحرية، الحرية» أثناء مسيرتهم التي استمرت لمسافة عدة كيلومترات عبر المدينة.

وكتب المتظاهرون على إحدى اللافتات «العدالة والحرية لسجنائنا السياسيين». ودعا آخرون إلى استقالة الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريللو. ويزعم التحالف المدني، أنه تم اعتقال نحو 400 شخص منذ بدء الاحتجاجات في نيكاراغوا في 18 أبريل ضد إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي.