مقاتلات بريطانية تعترض 6 قاذفات روسية فوق البحر الأسود

المصدر: بوخارست - أ.ف.ب

ذكرت القوات الجوية البريطانية، أمس، أنها اعترضت ست قاذفات روسية حلقت على مقربة من أجواء دول حلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود.

وانطلقت مقاتلات تايفون في وقت مبكر من الاثنين من قاعدتها في رومانيا بعد رصد مقاتلات «سو- 24 فنسر» الروسية، بحسب بيان للقوات الجوية البريطانية.

وقال البيان إن «نشاطاً جوياً روسياً كبيراً سجل معظم الليل»، مضيفاً أن المقاتلات الروسية توجهت بعد ذلك باتجاه شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن العملية «جرت طبقاً لمهمة حلف شمال الأطلسي لحماية الأجواء التي تعمل فيها طائرات القوات الجوية البريطانية مع حلفائها في الحلف لمنع أي عدوان روسي ولطمأنة أصدقائنا في رومانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي بالتزامنا بالدفاع المشترك».