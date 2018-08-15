مالطا تسمح برسو سفينة مهاجرين

المصدر: فاليتا - أ.ف.ب

أعطت مالطا أمس الضوء الأخضر لرسو سفينة «أكواريوس» التي تسيرها منظمة غير حكومية وتقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد الاتفاق على توزيعهم بين خمس دول أوروبية.

وكتب رئيس وزرائها جوزف موسكات على تويتر إن مالطا «ستسمح لسفينة أكواريوس بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونا بذلك. كل المهاجرين الذين على متنها سيتم توزيعهم بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا».

وفي يونيو الماضي ظلّت السفينة «أكواريوس» عالقة لأسبوع في مياه البحر المتوسط وعلى متنها 630 مهاجرا بعد أن رفضت روما وفاليتا استقبالها، وقد عاودت الأسبوع الماضي عملها قبالة السواحل الليبية.