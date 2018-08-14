أميركا: سليماني يقود نشاطاً خبيثاً بالمنطقة

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يقود نشاطاً خبيثاً وتوسعياً للنظام الإيراني في المنطقة.

ونقل حساب «تويتر» الرسمي التابع للقيادة المركزية الأميركية عن فوتيل قوله: «من الواضح لي أن قاسم سليماني وقوة القدس للحرس الثوري الإيراني في قلب حملة مكلفة وموسعة للنشاط الخبيث في المنطقة، بما في ذلك في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن».

وأضاف: «هذه الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وهي ليست في مصلحة الشعب الإيراني».

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد القلق الدولي إزاء تهديدات إيران بالقيام بعمليات إرهابية حول العالم رداً على العقوبات الأميركية، بدءاً من تهديد الملاحة في الخليج ومروراً بالإيعاز لميليشياتها في المنطقة للقيام بمهمات عدوانية، إلى تحضيرها لهجمات سيبرانية ضد مصالح غربية وإقليمية.

وانعكست هذه التهديدات مع قيام إيران بمناورات بالقرب من مضيق هرمز بالخليج العربي، واختبارها صاروخاً قصير المدى مضاداً للسفن هناك، بحسب ما كشف مسؤول أميركي أخيراً.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية قد أكد خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الأربعاء الماضي، أن التدريبات البحرية الإيرانية كانت ردة فعل على العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما قال، إن «إيران لديها القدرة على وضع الألغام البحرية والقوارب المتفجرة في هذا الممر المائي المزدحم»، لكنه أضاف إن «الولايات المتحدة وحلفاءها تدربوا على مثل هذا الاحتمال، ولديهم الاستعداد التام للتعامل معه».

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد هدد بإغلاق مضيق هرمز بوجه صادرات النفط، وأتبعه تهديد لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قال: إن «البحر الأحمر لم يعد آمناً»، في إشارة منه إلى قيام ميليشيات الحوثي، المدعومة من طهران، بشن هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين.

وكانت وكالات وصحف إيرانية نقلت عن قائد عمليات مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري، ناصر شعباني، أن الهجوم الحوثي الذي استهدف ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب كان بطلب من الحرس الثوري.