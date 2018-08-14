روسيا: لم نقرر بعد الرد على العقوبات الأميركية

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

أعلنت روسيا أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يأمر بعد بفرض عقوبات انتقامية رداً على الولايات المتحدة وذلك لأن واشنطن لم تطبق بعد القيود الجديدة على موسكو كما لم تتضح طبيعتها بعد. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رداً على سؤال عن الإجراءات الروسية المضادة المحتملة إن من المبكر تحديدها. وأضاف للصحافيين «تم الإعلان عن بعض العقوبات الأميركية الجديدة، هناك معلومات عن حزمة من العقوبات التي يجري إعدادها أو الجاهزة بالفعل، لكنها لم تُفرض بعد وبالطبع ليس هناك معلومات واضحة عن طبيعة هذه القيود. لذلك سيكون من الخطأ التحدث بشأن رد فعل ما».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا الأربعاء الماضي واتهمت موسكو بالمسؤولية عن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس وهو ما تنفيه روسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعمل على إجراءات محتملة رداً على العقوبات الأميركية.