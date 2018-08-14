«الناتو»: لا نعتزم التدخل في النزاع بين أنقرة وواشنطن

المصدر: بروكسل، موسكو - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عدم نيته التدخل في النزاع التجاري القائم بين اثنين من أعضائه - وهما تركيا والولايات المتحدة- والذي أدى إلى معاناة الاقتصاد التركي بسبب سلسلة من العقوبات الأميركية.

وقال مسؤول في الحلف: «إنها قضية ثنائية ولا علاقة للحلف بها. في بعض الأحيان تكون هناك خلافات بين دول حلف الأطلسي، ورغم ذلك يتمكن الحلفاء دائماً على الاتفاق على الأمور الجوهرية: حيث يقفوا معاً ويحموا بعضهم البعض».

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، أن المشكلات التي يواجهها الاقتصاد التركي حالياً لا تؤثر في المشروعات المشتركة مع روسيا. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الناطق ديميتري بيسكوف أن الرئيس التركي لم يطلب أي مساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صلة بمشكلات الاقتصاد التركي خلال اتصال جرى بينهما أخيراً.