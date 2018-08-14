ميركل تطالب بضمان استقلالية البنك المركزي التركي

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها تريد أن ترى رخاء اقتصادياً في تركيا وإن على أنقرة أن تضمن استقلالية بنكها المركزي. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين عندما سئلت عن الوضع الاقتصادي في تركيا: «لا توجد مصلحة لأي أحد في عدم استقرار اقتصادي في تركيا. لكن يجب بذل كل شيء لضمان بنك مركزي مستقل». وأضافت: «ألمانيا ترغب في رؤية تركيا مزدهرة اقتصادياً. هذا من مصلحتنا».

كما أبدت الحكومة الألمانية رد فعل متحفظاً إزاء انهيار الليرة التركية والقلق من حدوث أزمة مالية في تركيا. وقال الناطق الرسمي شتيفن زايبرت في برلين إن الحكومة الألمانية لديها بالطبع مصلحة في أن تكون تركيا مستقرة اقتصادياً.

مضيفاً إن ألمانيا تتابع الوضع «باهتمام بالتأكيد». وقالت ناطقة باسم وزير المالية الألماني أولاف شولتس إنه ليس لديها علم بإجراء اتصالات خاصة، أو التخطيط لعقد اجتماع أزمة محتمل لدول مجموعة العشرين.