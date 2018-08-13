مساعدة سابقة لترامب: الرئيس الأميركي مضغ وثائق سرية

المصدر: واشنطن - وكالات

شككت مساعدة الرئيس الأميركي السابقة، أماروسا مانيغولت-نيومان، في قدرات الرئيس دونالد ترامب العقلية، وكشفت في كتابٍ من تأليفها أنها شاهدته مرة كيف ابتلع وثيقة رسمية سرية.

ووصفت مساعدة ترامب السابقة، في كتابها المعنون «المختل»، ترامب بأنه غير قادر على السيطرة على نزواته، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، مستندة إلى مقتطفات من الكتاب وصلتها قبل صدروه غداً. وقالت إن ما رأته حدث العام الماضي، حيث وضع ترامب الوثيقة في فمه، مضيفة: «أدهشني أنه كان يمضغها ومن ثم ابتلعها، علماً بأن ترامب لديه خشية من الجراثيم». وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض لم يؤكدوا صحة المعلومات التي قدمتها مانيغولت-نيومان، بل «ضحكوا من هذا الافتراض ونفوا صحته».

وكانت مانيغولت-نيومان التي شغلت أيضاً منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، المواطنة الوحيدة من أصل إفريقي في إدارة ترامب قبل إقالتها جراء خلافات.

وعلقت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على صدور الكتاب الجمعة الماضي، قائلة إن مانيغولت-نيومان اختارت ألا تقول الحقيقة عن «كل الأشياء الجيدة التي يفعلها الرئيس ترامب وإدارته لجعل أميركا آمنة ومزدهرة، هذا الكتاب مليء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة».