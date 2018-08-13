لافروف يرجح انعقاد قمة روسية أميركية

المصدر: Ⅶ موسكو - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا رأى الزعيمان حاجة لتحسين العلاقات.

وقال لافروف: «إذا استشعر الزعيمان الحاجة للاجتماع والعودة إلى المسائل التي نعتقد أنها ستجمع بين روسيا والولايات المتحدة، والتي ترفضها بعض الدوائر في الولايات المتحدة، أعتقد أن مثل هذه القمة ستعقد».

وبعد قمتهما الأخيرة في هلسنكي الشهر الماضي تعرّض ترامب لموجة انتقادات في الداخل لعدم مواجهته بوتين علناً بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 ولما بدا أنه يخالف تقديرات وكالات المخابرات الأميركية بشأن التهديد الذي تشكله روسيا.

ونتيجة لذلك أرجأ ترامب اجتماعاً ثانياً مع بوتين للعام المقبل.

لكن بعد بضعة أيام قال بوتين، إنه يريد استضافة ترامب في موسكو ورحب البيت الأبيض بالفكرة رغم الانتقادات بعد قمة هلسنكي.

وتسعى روسيا لمثل هذه الاجتماعات في إطار سعيها لرفع عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف، أمس، إن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية إذا كان الجانب الأميركي مستعداً للعمل على أساس المساواة.