المصدر: طهران - أ.ف.ب

أعلنت إيران، أمس، أنّها قتلت ما لا يقل عن عشرة عناصر من جماعة إرهابية دخلوا البلاد من العراق. وزعم بيان للقوات البرية أنّ المسلحين دخلوا عبر منطقة حدودية قرب مدينة أشنوية في محافظة أذربيجان الغربية، مشيراً إلى أنّ عشرة مسلحين على الأقل قتلوا وجرح آخرون خلال اشتباكات عنيفة. وأضاف أنّه تمّ ضبط عدد كبير من العتاد والذخيرة وأجهزة الاتصالات.

يشار إلى أن القتال يتجدد من وقت لآخر مع جماعات كردية إيرانية مسلحة تتمركز في العراق ومع متطرّفي تنظيم داعش بالقرب من الحدود الإيرانية مع العراق. ووقع اشتباكان بمنطقة الحدود الجبلية في يوليو الماضي، قتل خلالهما ما لا يقل عن 10 من الحرس الثوري، وثلاثة متطرّفين.