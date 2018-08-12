ترامب يبتلع الأوراق!

المصدر: البيان الالكتروني

شككت مساعدة الرئيس الأميركي السابقة أماروسا مانيغولت-نيومان في قدرات ترامب العقلية وكشفت في كتاب من تأليفها أنها شاهدته مرة كيف ابتلع وثيقة رسمية سرية.

ووصفت مساعدة ترامب السابقة في كتابها المعنون "المختل: مشاهدة من بيت ترامب الأبيض" ترامب بأنه غير قادر على السيطرة على نزواته، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مستندة إلى مقتطفات من الكتاب وصلتها قبل صدروه في الـ 14 أغسطس الجاري.

وقالت مانيغولت-نيومان إن ما رأته حصل العام 2017 ، حيث وضع ترامب الوثيقة في فمه، مضيفة: "أدهشني أنه كان يمضغها ومن ثم ابتلعها، علما أن ترامب لديه خشية من الجراثيم، لذا يجب أن تكون غاية في السرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض لم يؤكدوا صحة المعلومات التي قدمتها مانيغولت-نيومان، بل "ضحكوا من هذا الافتراض ونفوا صحته".

وكانت مانيغولت-نيومان التي شغلت أيضا منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، المواطنة الوحيدة من أصل إفريقي في إدارة ترامب قبل إقالتها جراء الخلافات مع ترامب بشأن أحداث شارلوتسفيل، المدينة بولاية ​فرجينيا​ الأميركية التي شهدت العام الماضي اشتباكات بين الشرطة وأنصار اليمين ونشطاء مناهضة العنصرية.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على صدور الكتاب الجمعة الماضي، حسب "روسيا اليوم" قائلة إن مانيغولت-نيومان اختارت ألا تقول الحقيقة عن "كل الأشياء الجيدة التي يفعلها الرئيس ترامب وإدارته لجعل أمريكا آمنة ومزدهرة، هذا الكتاب مليء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة ".