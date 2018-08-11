عمران خان يؤدي اليمين رئيساً لوزراء باكستان 18 الجاري

المصدر: إسلام أباد - أ ف ب

يؤدي بطل الكريكيت السابق عمران خان، اليمين، رئيساً لوزراء باكستان في 18 أغسطس الجاري، وفق ما أعلن حزبه، حركة الإنصاف، أمس، مؤكداً أن لديه الأغلبية لتشكيل حكومة ائتلافية في باكستان.

وقال الحزب، إنه تمت دعوة كامل الفريق الذي قاده خان للفوز بكأس العالم في الكريكت في 1992 إلى حفل التنصيب، بالإضافة إلى أبطال الكريكيت الهنود: كابيل ديف وسونيل غافاسكار ونافجوت سينغ سيدو. وتصدرت حركة الإنصاف نتائج انتخابات 25 يوليو في ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في باكستان، لكنها لم تحصل على أغلبية صريحة.

وأكد فيصل جواد خان، المسؤول في الحزب والمقرّب من خان، في تصريح متلفز في إسلام آباد: «في لحظة تاريخية، سيؤدي عمران خان اليمين رئيساً للوزراء في 18 أغسطس». ودعا الرئيس الباكستاني، مأمون حسين، الجمعية الوطنية الجديدة للانعقاد ابتداءً من 13 أغسطس.