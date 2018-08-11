روسيا: أي عقوبات أميركية جديدة إعلان حرب اقتصادية

المصدر: موسكو - وكالات

حذّرت روسيا، أمس، من أنّه وفي حال نفذّت الولايات المتحدة، تهديداتها وفرضت عقوبات اقتصادية أقوى عليها، فإنّها ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب اقتصادية، وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وفق ما نقلت وكالة انترفاكس: «إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك أو استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الأمور بوضوح: إنه إعلان حرب اقتصادية، بالتالي، يجب أن نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل اقتصادية وسياسية وإذا لزم الأمر عبر وسائل أخرى، على أصدقائنا الأميركيين أن يفهموا ذلك». وقال ميدفيديف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «تاس»، إلى أنّ مثل هذه العقوبات تهدف إلى القضاء على روسيا كخصم اقتصادي.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، لنظيره الأميركي مايك بومبيو في محادثة هاتفية، إنّ روسيا ترفض رفضاً قاطعاً العقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده، وفق وزارة الخارجية الروسية.