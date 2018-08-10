قوة أميركية مرتقبة للسيطرة على الفضاء

المصدر: Ⅶ واشنطن - أ.ف.ب

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الولايات المتحدة ستنشئ «قوة فضائية» سبق أن أمر الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي بإنشائها، بحيث تؤكد واشنطن عبرها أنها «تسيطر على الفضاء».

وقال بنس، في كلمة أمام عسكريين في البنتاغون: «حان الوقت لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلّحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى الأميركيون، وهم الأفضل والأكثر شجاعة، إلى تجنّب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا والتغلّب عليها». وأضاف: «حان الوقت لإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء». وأوضح أن التحضيرات على قدم وساق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلّحة إلى جانب القوات البريّة (يو إس آرمي)، والقوات الجوية (يو إس إير فورس)، والقوات البحرية (يو إس نايفي)، ومشاة البحرية (المارينز)، وخفر السواحل، وذلك بناءً على أمر أصدره ترامب في مايو الماضي.

لكنّ إنشاء فرع عسكري جديد يتطلّب موافقة الكونغرس. وأورد بنس أن العمليّة ستتمّ على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول 2020. وطلب من الكونغرس الموافقة على موازنة بقيمة ثمانية مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة.