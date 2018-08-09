واشنطن تفرض عقوبات على روسيا بسبب «سكريبال»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة أمس، عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكدت أن موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في المملكة المتحدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيــــذر نويرت في إشارة إلى تسميم العميـــل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع مـــارس في سالزبري «تأكدت الولايات المتحدة في السادس من أغسطس أن الحكومـــة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية».

وأضافت أنه استناداً إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإن هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية أغسطس، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.