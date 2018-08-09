اتهامات ضد 8 مشتبه فيهم بهجوم على مقهى في بنغلاديش

المصدر: دكا - د.ب.أ

قبلت محكمة في دكا اتهامات القتل ضد ثمانية أشخاص يشتبه في أنهم متشددون، وتتضمن الاتهامات تنفيذ هجوم على مقهى في 2016 أسفر عن مقتل 20 مدنياً. ووافق قاضي المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب على توجيه الاتهامات خلال جلسة عقدت أمس.

وكانت السلطات اعتقلت ستة من بين المشتبه فيهم الثمانية، بينما فر اثنان إلى خارج البلاد. وهاجم متطرفون مقهى «هولي أرتيزان بيكري» في منطقة جولشان الدبلوماسية في دكا في أول يوليو 2016، ما أسفر عن مقتل تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وهندي واحد ومواطن أميركي واحد واثنين من مواطني بنغلاديش واثنين من رجال الشرطة، خلال حصار للمقهى استمر 12 ساعة. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في دكا، لكن المحققين قالوا إن «جماعة مجاهدي بنغلاديش» هي التي نفذت الهجوم. .