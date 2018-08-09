إيران تأمل عقد اجتماع لـ«أوبك»

المصدر: طهران - وكالات

نقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن أوبك قد تحتاج لعقد اجتماع استثنائي إذا لم تمنع المنظمة أعضاءها من تعديل إنتاجهم من الخام بدون موافقة.

وذكر الموقع الإخباري أن الوزير أرسل «خطاب شكوى إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول بعدما لاحظ أن الدول الأعضاء تسعى لإجراء مثل تلك التعديلات». فيما نقلت صحيفة إيرانية عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح، مؤكداً: «إذا أراد الأميركيون الاحتفاظ بهذه الفكرة فعليهم أيضاً أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون».