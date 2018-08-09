الصين تدافع عن روابطها التجارية مع طهران

المصدر: بكين- وكالات

تواجه إيران تبعات كبيرة مع شركائها التجاريين على إثر العقوبات الأميركية، إلا أنم وزارة الخارجية الصينية ذكرت إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة، وأن بكين تعارض دوماً العقوبات أحادية الجانب و«سياسة الذراع الطويلة».

وقالت الخارجية الصينية في بيان أمس: «التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف، ولا ينتهك أياً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتابعت، «يتعين احترام حقوق الصين المشروعة».

وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يومياً من طهران أي نحو 7% من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنوياً.

واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان (سي.إن.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية.