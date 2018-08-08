حرائق كاليفورنيا تندمج وتخرج عن السيطرة

المصدر: Ⅶ لوس أنجليس - وكالات

استعرت أكبر حرائق غابات تشهدها كاليفورنيا في تاريخها في ظل أجواء طقس حار وعاصف، مما يمثل تحديا للآلاف من عمال الإطفاء الذين يواجهون الصعاب لاحتواء ثمانية حرائق كبيرة اندمج بعضها لتخرج عن نطاق السيطرة في الولاية الأميركية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن حريق «مندوسينو كومبليكس» انتشر ليشمل نحو 283 ألف فدان بعدما اندمج حريقان ضخمان على الطرف الجنوبي لغابة مندوسينو الوطنية. ورجح خبير أرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في شمال كاليفورنيا خلال الأيام المقبلة مع هبوب رياح عاصفة تؤجج نيران الحريق. وأوضحت الناطقة باسم جهاز الإطفاء في كاليفورنيا تريشيا أوستن إن 3900 من عناصر الإطفاء كافحوا «مندوسينو كومبليكس» أول من أمس.

وفي أماكن أخرى من كاليفورنيا، صدرت أوامر إجلاء في مقاطعة أورانج بعد نشوب حريق وانتشاره بسرعة في 700 فدان. وجرى احتواء 47 في المئة من حريق «كار فاير» الذي أتى على نحو 164413 فداناً في منطقة شاستا ترينيتي إلى الشمال من سكرامنتو والذي اندلع يوم 23 يوليو الماضي.