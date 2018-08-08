خرق أمني يُربك الملاحة الجوية في فرانكفورت

المصدر: Ⅶ فرانكفورت - وكالات

أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا عن إخلاءٍ جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء نحو 200 رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى. وكتبت الشرطة الألمانية أمس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستكون هناك عمليات شرطية في أجزاء من الصالة 1 في مطار فرانكفورت»، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضاً وقف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة. وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء المناطق الأمنية بالفعل في المستويين الثاني والثالث.

وحسب المعلومات الأولية يبدو أن هناك خللاً في نظام المراقبة الأمنية، وأن هناك شخصاً على الأقل قد اجتاز المجال المؤمن في المطار دون أن تتم عملية تفتيش كاملة. ومن جانبها أكدت شركة «فرابورت»، المسؤولة عن تشغيل المطار، عملية الإخلاء ووقف الصعود. وقالت ناطقة باسمها إن الصعود توقف قبل استئنافه لاحقاً.